Através da Indicação nº 199/2025, o vereador Marcelo Maito (União) solicitou que o município de Nova Odessa faça adesão ao programa “Van Complementar” no transporte público. O programa tem como objetivo fornecer transporte público complementar em horários e regiões onde o sistema de ônibus tem baixa cobertura.

“Com essa implementação, conseguiremos garantir mais conforto e mobilidade para todos os munícipes. A ideia é que as vans circulem principalmente nos horários de pico e atenda os bairros e regiões com baixa demanda de passageiros”, explicou o vereador Maito. O documento foi lido na sessão da Câmara do último dia 7 e encaminhado ao Executivo.