Através do Requerimento nº 313/2025, o vereador Marcelo Maito (União) solicitou informações sobre a possibilidade de instalação de uma praça semafórica no cruzamento entre a Rua Independência e a Rua Rio Branco, no Centro de Nova Odessa.

O documento foi motivado pelas frequentes manifestações de moradores quanto à segurança e à fluidez do trânsito no local. O vereador ressalta que o intenso tráfego de veículos tem aumentado o risco de acidentes, tornando necessária a adoção de medidas que promovam maior organização viária.

“A segurança no trânsito é importante para o nosso mandato, e ouvir a população é fundamental para que possamos atuar de forma eficaz. Esperamos que o Poder Executivo possa avaliar a viabilidade do projeto e apresentar soluções que atendam às necessidades da comunidade”, afirmou Marcelo Maito.

O requerimento questiona se já existem estudos técnicos realizados ou em andamento para a implantação do semáforo, os prazos previstos para execução da obra, além da inclusão do local em futuros projetos de mobilidade urbana. Também são solicitadas informações sobre registros de acidentes e reclamações formais dos munícipes, bem como sobre medidas emergenciais que possam ser adotadas a curto prazo para melhorar a segurança do cruzamento.

O requerimento foi lido no Plenário da Câmara e agora aguarda o posicionamento do Executivo para os próximos passos.

