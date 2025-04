Através do requerimento nº 255/2025, o vereador Marcelo Maito (União) solicitou informações sobre a possibilidade de implantação do programa ‘Domingão Tarifa Zero’ em Nova Odessa. A ideia é que aos domingos e feriados, o transporte público seja gratuito.

Fala Maito

“Temos bons exemplos em várias cidades, como São Paulo, Maricá (RJ) e Caucaia (CE), que aderiram ao transporte público gratuito nestes dias e surtiu efeito positivo no número de passageiros, beneficiando o comércio e os serviços da cidade”, explicou o vereador Maito.

No documento, o vereador questiona se há possibilidade de implantação do programa e, em caso afirmativo, se há algum estudo ou projeto já em andamento, além da previsão de implantação. Caso a resposta do Poder Executivo seja negativa, o vereador solicita que sejam apresentados os motivos que inviabilizam a ação. O requerimento foi lido na última sessão (22) e encaminhado para a Prefeitura.