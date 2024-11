Malbec engarrafado em 1912 é apresentado na Argentina

Um Malbec de 112 anos, engarrafado em 1912, acaba de ser apresentado pela vinícola argentina Luigi Bosca: das 50 garrafas desta reserva centenária da família Arizu – fundadora da bodega –, 10 estão disponíveis para degustação. O preço da taça é de 1.000 dólares.

A Luigi Bosca não pretende comercializar as garrafas no mercado, mas, sim, compartilhar com seus visitantes um registro concreto da história do vinho na Argentina.

“Este deve ser o Malbec mais antigo da Argentina e, provavelmente, do mundo, se considerarmos que após a praga da filoxera que devastou vinícolas na França no final do século XIX, é pouco provável que ainda restem garrafas de Malbec desta época em Cahors, região de origem da uva”, arrisca Alberto Arizu (filho), CEO da Luigi Bosca.

Elaborado com uvas de um vinhedo que já não existe mais, em Luján de Cuyo, é o único vinho preservado da primeira fase da Luigi Bosca, no início do século XX, quando o espanhol Leoncio Arizu chegou de Navarra e plantou os primeiros vinhedos.

Alberto explica que este vinho, sem nome ou rótulo, sempre esteve guardado e surgiu o desejo de divulgá-lo para que “todos possam saber que existe e, se quiserem, experimentar também“.

A experiência única de provar esse tesouro da coleção particular da família Arizu é uma exclusividade da Finca El Paraíso, éden enoturístico da Luigi Bosca em Mendoza, que acaba de entrar para a lista das 100 melhores vinícolas para se visitar, de acordo com o conceituado ranking World’s Best Vineyards.

Inaugurado em 2022, o espaço representa e apresenta o legado da Bodega Luigi Bosca, fundada em 1901 pela família Arizu, que transformou sua propriedade mais antiga – a Finca El Paraíso – em destino-desejo para os amantes de experiências enogastronômicas e culturais.

Um castelo em estilo neoclássico construído em 1905, está no centro da fazenda e impacta os turistas assim que eles entram pelos portões do local. A partir daí, eles se encantam com uma verdadeira viagem pelas belezas, aromas e sabores de Mendoza.

Para a criação do ranking, o World’s Best Vineyards avalia os vinhos e as experiências que as vinícolas oferecem aos visitantes, quesitos que a Finca El Paraíso e a Luigi Bosca dominam como ninguém.

Um dos grandes destaques do luxuoso roteiro é a ‘Experiência Raízes’, que propõe aos turistas um passeio pelos vinhedos com relatos da família narrados em áudio por membros do clã, enólogos e sommeliers. Durante o percurso, são degustados vinhos icônicos da Luigi Bosca.

A experiência termina com uma vivência personalizada, escolhida pelos visitantes: um piquenique no melhor estilo campestre francês, um momento gastronômico ao ar livre entre videiras ou um encontro íntimo diante de uma fogueira.

Tour pelos vinhedos, almoço harmonizado com vista para os jardins e o castelo, e degustações exclusivas também integram o premiado roteiro enoturístico da Fazenda El Paraíso, que figura na 87ª posição do World’s Best Vineyards.

