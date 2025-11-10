A equipe de malha da Secretaria de Esportes de Americana conquistou neste domingo (9) o título inédito do Campeonato Estadual da categoria.

O time americanense perdeu o segundo jogo da final para a Ferroviária de Pindamonhangaba, por 2 a 1, fora de casa, mas garantiu o troféu graças à vitória expressiva na primeira partida, por 6 a 0. Com a soma dos resultados, Americana sagrou-se campeã com placar agregado de 7 a 2.

“Foi uma conquista suada, mas muito merecida. Os atletas se dedicaram, treinaram firme e mostraram que, com união e confiança, é possível chegar ao topo. Esse título é de Americana e de todos que acreditam na malha”, comemorou o coordenador técnico da equipe, Adenir Santos.

“É um momento histórico para o esporte de Americana. A conquista desse título estadual mostra a força, a dedicação e o talento dos nossos atletas. Parabéns a toda a equipe da malha por representar nossa cidade com tanta garra e comprometimento”, completou o secretário de Esportes, Márcio Leal.