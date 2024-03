A unidade de Campinas da rede de franquias de comida havaiana Mana Poke recebeu uma placa de reconhecimento por se manter durante 12 meses com o selo de Super Restaurante, esse prêmio é concedido pelo iFood para os restaurantes que oferecem a melhor experiência de consumo pelo aplicativo aos clientes. O selo, que é um ícone vermelho em formato de estrela, já chegou para o restaurante localizado no bairro do Cambuí.

Em 2023, 140 restaurantes de um total de 330 mil conectados ao iFood receberam o selo, no entanto, somente as duas lojas conquistaram a placa de reconhecimento durante o ano todo, ambas da rede Mana Poke. Para ser elegível ao selo Super Restaurante, o restaurante precisa ter concluído ao menos 45 pedidos nos últimos três meses e ter recebido, no mínimo, 10 avaliações.

No caso da loja da Mana Poke em Campinas foram cumpridos esses critérios em todos os meses de 2023, o que fez com que as unidades fossem reconhecidas como ainda mais diferenciadas.

A atualização é feita sempre no dia 10 de cada mês e para conquistar e permanecer com o selo, é preciso cumprir alguns indicadores, como, por exemplo: média de avaliação igual ou superior a 4,7; taxa de cancelamento igual ou inferior a 0,90 e chamados abertos por clientes devido a erros, como pedidos atrasados e não entregues, que devem ser igual ou inferior a 1%.

Além da loja do Cambuí, a placa de reconhecimento foi concedida para outro restaurante da rede Mana Poke, localizado na cidade de São José dos Campos.

Delivery como carro-chefe

A rede Mana Poke, desde a inauguração em 2018, trabalha com o serviço de delivery, modalidade que atualmente responde por 60% do faturamento. Segundo dados da rede, só em 2023, foram movimentados mais de R$ 88 milhões em vendas de pokes via delivery, com uma média de 125 mil pedidos por mês.

O sócio-fundador da Mana Poke Filipe Moreno também aponta levantamento feito pela rede sobre dados de entregas que demonstram o destaque do delivery. Em dois anos, já foram investidos R$ 3 milhões em promoções e cupons subsidiados no negócio. “A força do delivery ainda continua, mesmo após o término da pandemia e lockdown. É uma modalidade que veio para ficar e sabemos a importância de mantermos ou até aumentarmos os investimentos para qualificar cada vez mais este serviço aos clientes, com novas ferramentas, soluções e parcerias”, completa Moreno.

Sobre o Mana Poke

A rede de franquias Mana Poke, após o sucesso das primeiras unidades em Campinas, decidiu levar a experiência da culinária havaiana como uma opção saudável para todo território nacional. Atualmente são 45 unidades instaladas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Tendo o poke, prato típico havaiano, como carro-chefe do cardápio, e a decoração das unidades ambientadas com referências ao Havaí e trilha sonora com surf music como marca registrada. A missão da Mana Poke é popularizar o acesso à alimentação saudável, oferecendo uma refeição a preço justo e com qualidade aos clientes. Além disso, quer ser referência em comida havaiana no Brasil, tendo como valores a experiência do cliente, o trabalho em equipe e a valorização de todos os parceiros. A agenda social também está no DNA da holding, que realiza o Mana Day, conjunto de eventos beneficentes que tem o propósito de arrecadar recursos financeiros para ONGs. Em 2023, a Mana Poke irá destinar os recursos para o Instituto Italo Ferreira, que tem como principal objetivo colaborar com a educação da criança, do jovem e do adolescente de Baía Formosa-RN, oferecendo-lhes oportunidades que dificilmente teriam na cidade.