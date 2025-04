Maneva celebra turnê de 20 anos com show em Campinas

Em celebração às duas décadas de carreira, a banda Maneva anuncia a sua nova turnê. Chamada “Maneva, 20 anos, Origem”, a série de shows abraçará a sua trajetória e proporcionará encontros emocionantes com os seus fãs Brasil afora. No dia 08 de julho a banda desembarca na cidade de Campinas para uma apresentação memorável. O show vai acontecer no Gate22. A realização é da Oceania Eventos.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista e Área Vip. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Icones https://www.icones.com.br/ ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

“A sensação de completar esse tempo de banda é de liberdade. Acredito que quando você celebra 20 anos é algo que remete a uma história, mas uma história com frescor. Não é nada que esteja acabando. Pelo contrário, está renascendo”, comenta Tales De Polli, integrante e vocalista do grupo.

Para abrir a tour, Maneva retorna à São Paulo, cidade onde iniciaram sua trajetória, para celebrar o início dessa jornada. Entre as cidades contempladas com o espetáculo estão Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Campinas, além de outros locais que estão sendo anunciados ao longo da turnê.

A proposta do especial é marcar o novo momento do grupo, de maturidade musical e artística, e revisitar faixas que moldaram a carreira da banda, como “Saudades do tempo”, “Pisando descalço” e “Seja para mim”.

“A galera pode se preparar que vai ser tudo muito carregado de emoção. Mas aquela nostalgia sem ser nostálgico exatamente, sem ser envelhecido. É tudo novo. Cenografia nova, repertório novo, novas produções, estamos colocando a nossa alma na preparação dessa turnê”, compartilha Tales.

MANEVA

Com 20 anos de carreira, Maneva é uma das bandas mais influentes do reggae no Brasil, conhecida por sucessos como “Lágrimas de alegria” – indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa –, “Luz que me traz paz” (2012) e “O destino não quis” (2015). Formada por Tales de Polli (voz), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda acumula 55 certificações, quatro milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de mais de 1.6 bilhão de plays combinados. Com 13 álbuns, o grupo se destaca por shows que transformam apresentações em espetáculos de celebração e ligação com o público.

SERVIÇO

Evento: Show Maneva

Data: 08 de julho

Horário de abertura: 21h

Local: Gate22 – Rua Guido de Camargo Penteado Sobrinho, 3055 – Chácara de Recreio Barão – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.icones.com.br/

