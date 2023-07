Manuela Ganciar entra em fase de competições importantes

Manuela Gonçalez Ganciar, jovem tenista de Nova Odessa de 18 anos, está se preparando para uma sequência de importantes competições nas próximas semanas. Com um calendário repleto de desafios, Manuela está pronta para mostrar todo o seu talento e competir contra atletas nacionais e internacionais.

O primeiro compromisso de Manuela será o torneio ITF (Internacional Tennis Federation) em Curitiba/PR, que acontece de 08 a 15 de julho. Será seu maior desafio durante as próximas três competições, já que reunirá competidores internacionais de alto nível. Manuela está determinada a dar o seu melhor e representar sua cidade e seu país da melhor forma possível.

Logo em seguida, de 21 a 25 de julho, Manuela participará da Copa das Federações, que será realizada em Uberlândia/MG. Essa competição é reconhecida por reunir os melhores jogadores de cada estado brasileiro, formando equipes representativas. Manuela, que ocupa a primeira posição no ranking da Federação Paulista de Tênis, buscará liderar a equipe paulista rumo à vitória.

Mas a agenda da tenista não para por aí. De 26 a 31 de julho, Manuela irá competir no Campeonato Brasileiro de Tênis, conhecido carinhosamente como “Brasileirão”, também em Uberlândia/MG. Essa competição é considerada a mais importante do tênis nacional, reunindo os melhores jogadores do país em uma disputa acirrada pelo título.

Manuela, atualmente na 32ª posição na Confederação Brasileira de Tênis, está confiante em sua habilidade e busca alcançar uma posição ainda mais alta no ranking nacional.

Além de seu talento e dedicação, Manuela Gonçalez Ganciar também conta com um grupo de patrocinadores e apoiadores que a incentivam em sua jornada esportiva. Entre seus patrocinadores estão a Hoehoco ACP do Brasil, a Soluções Industriais do Brasil e o Shopping ParkCity Sumaré, empresas que acreditam no potencial da atleta e contribuem para seu desenvolvimento e participação em competições.

Manuela também recebe apoio do Estúdio New Corp Pilates e do Grupo Aposerv, que fornecem suporte e assistência para que ela mantenha sua forma física e esteja preparada para enfrentar os desafios que se aproximam. Com um calendário repleto de torneios importantes, Manuela Gonçalez Ganciar está pronta para mostrar todo o seu talento e buscar grandes conquistas.