A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste mantém de forma contínua os serviços de zeladoria em diferentes pontos do município. Nesta semana, as equipes executaram a reconstrução de uma boca de lobo na Rua Profeta Daniel, no Jardim Laudissi. Também foi realizada a limpeza de diversas bocas de lobo que apresentavam acúmulo de resíduos, trazidos pela enxurrada em decorrência das chuvas dos últimos dias.

Os serviços de roçagem e limpeza seguem em andamento na Avenida Santa Bárbara; no Corredor Metropolitano, entre as avenidas Conceição Martins Machado e Laura Machado; no Centro Social Urbano; na Rua Araraquara, no Santa Rosa; na Rua do Cromo, no Mollon; além de áreas nos bairros Residencial Furlan, Cândido Bertini, Jardim Laudissi e Vista Alegre.