DAE realiza manutenção emergencial nesta terça-feira e regiões podem ter intermitência no abastecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informa que realizará, nesta terça-feira, dia 21, a partir das 5h30, uma manutenção emergencial na ETA (Estação de Tratamento de Água), com o requadramento da comporta do decantador 1 para correção de um vazamento.

Os serviços devem seguir até a noite e, durante esse período, poderá ocorrer intermitência no abastecimento nas regiões do Centro, Vila Dainese, Santa Catarina, Pós-Anhanguera, Santa Maria, São Roque e do Parque Gramado. Por isso, a autarquia reforça a importância do uso consciente da água.

Com a finalização dos trabalhos, o fornecimento de água deverá retornar gradualmente.