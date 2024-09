Marcão Morais, candidato da Federação Brasil da Esperança, quer ser o nome da esquerda na região do pós Anhanguera em Americana.

Apos ter feito curso de fe e politica pela igreja catolica da Diocese de Limeira, Marcos Morais – Marcão tem atuado na regiao do pos represa.

Junto com a comunidade catolica e moradores formaram uma Associação de Moradores e conseguiram varias conquistas para o Bairro como uma creche – Creche Tupã- atraves de ação no Ministerio publico .Recuperaçao e reflorestamento de area ambiental e lutas pelo asfasto do bairro.

Pedagogo de formaçao e tendo lecionado por 9 anos no Senai, alem das bandeiras sociais tem um olhar para a educação de qualidade.

Marcão articulado

Ele tem proximidades com Deputados Estaduais e Federais que já trouxeram verbas para Saude e esporte em Americana.

