Paquito Marcello Faustini recorre a procedimento para levantar a autoestima

Parece que foi ontem que ele surgiu como um príncipe na TV. Mas Marcello Faustini, um dos paquitos mais famosos do antigo “Xou da Xuxa”, já tem 53 anos. E mesmo com a maturidade, o moço, que sempre causou furor por onde passou, continua chamando atenção por sua beleza e carisma.

Mostrando que a vaidade também está em dia, o artista, que agora se dedica á música, passou recentemente por um procedimento de implante capilar e mostrou o resultado. “Rejuvenesci alguns anos”, afirmou ele.

“Sempre tem um medo! Além disso a gente vai procrastinando, deixando pra lá. Mas eu tinha uma entrada na lateral esquerda e outra também na direita que era bem mais acentuada por uma falha que tinha ali. E por mais que eu tentasse disfarçar, acabava aparecendo nas fotos, em especial quando batia o vento, o que às vezes mexia até a minha autoestima. Mas, costumo dizer, que se soubesse que teria esse resultado tão natural, já teria feito bem antes o implante capilar”, contou Marcello.

O artista fez o procedimento em outubro do ano passado, mas só agora, depois de seis meses, é possível ver o resultado real do procedimento feito pelos médicos especialistas em transplante capilar e tricologia, Dr. Raphael Gamallo e Carolina Gamallo.

“No meio artístico a vaidade é fundamental, seja masculina ou feminina. A gente trabalha com câmera, que hoje em dia é HD, e pega qualquer poro aberto. Então, tem que se cuidar mesmo. E me sinto muito melhor hoje. Não tenho mais problema com lado para fazer foto, pode bagunçar o cabelo, mexer, bota pra cima, pra trás, que eu não colocava de jeito nenhum. Meu cabelo é maior, então eu deixava um topete. Coincidente eu já gostava de jogar para o lado, mas com o tempo foi ficando ralo e passou a usar para disfarçar também”.

Em entrevista, Dr. Raphael Gamallo, deu alguns detalhes sobre o procedimento e contou que a intervenção manteve o aspecto natural do cabelo do artista, mostrando o resultado. “O caso dele, foi um fechamento de entrada. Ele tinha uma entrada do lado esquerdo e também do lado direito, que era bem maior por conta de uma falha. Isso fazia ele pentear o cabelo sempre para um lado só. Então nós redesenhamos e refizemos a Hairline, que é a linha frontal do cabelo, ou seja, a borda que separa o cabelo da testa. Também conhecida como linha do cabelo. Além disso demos ultra densidade na região das entradas, para igualar as entradas dele com o restante da cabeça”, explicou.

A técnica do implante capilar, aliás, já foi utilizada em vários grandes nomes da TV que tinham problema com a calvície, como Malvino Salvador, Felipe Roque, Sergio Guizé, Guilherme Fontes, Bruno Gagliasso e até mesmo a eterna Rainha do Baixinhos, Xuxa, com quem Marcello Faustino dividiu palco por um bom tempo.

“Era muito divertido! Todos nós erámos muito felizes, tanto os paquitos quanto as paquitas, e ninguém queria sair de lá, deixar de viver aquilo. A gente fazia maior farra, viajava bastante em turnê para fazer participação no Xou da Xuxa. Rodamos toda a América do Sul, fora a oportunidade de trabalhar com cinema, Teatro, música, televisão… foi uma baita escola! Valeu várias faculdades aí para a vida”, conclui Marcello relembrando sobre sua fase de Paquito.

