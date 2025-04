A vereadora Márcia Rebeschini (União) cumpriu agenda oficial no último dia 10 em busca de recursos para fortalecer o combate de enchentes e alagamentos em Nova Odessa. Por intermédio do deputado estadual Dirceu Dalben, a vereadora se reuniu com a Secretária de Estado do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rafael Brocchi, também participou da reunião.

“Discutimos temas essenciais e a participação de Nova Odessa em programas como UniversalizaSP, Integra Resíduos e ao Projeto de Macrodrenagem, que visa combater enchentes e alagamentos.”, explicou a vereadora.

Com as novas informações sobre as atividades da Secretaria de Estado, a vereadora espera avançar nas ações necessárias para o município. “Agradeço ao deputado estadual Dirceu Dalben pela intermediação na agenda com a Secretária Natália Resende, que prontamente nos explicou sobre os programas da secretaria e nos concedeu valiosas informações. Tenho certeza que iremos colher excelentes frutos desta agenda”, concluiu Márcia.