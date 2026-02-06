Nova edição do evento cristão será realizado nos dias 16 e 17 em parceria com a Igreja Sara Nossa Terra

Nova Odessa receberá, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, a segunda edição do Arena Jovem – Arena Experience, considerado o maior evento cristão já realizado na história do município. A iniciativa chega à cidade por meio da vereadora Marcia Rebeschini, em parceria com a Igreja Sara Nossa Terra, consolidando Nova Odessa no circuito nacional de grandes eventos cristãos.

O Arena Experience é um evento de impacto nacional e internacional que, a cada edição, reúne milhares de jovens em um ambiente de fé, transformação, comunhão e fortalecimento de valores familiares. Realizado tradicionalmente durante o período de carnaval, o evento já alcançou cerca de 800 mil jovens ao redor do mundo, tornando-se uma das maiores conferências cristãs do segmento jovem.

Em sua primeira edição em Nova Odessa, realizada no ano passado no Expo América, o Arena Jovem reuniu aproximadamente 7 mil jovens, movimentando a cidade e promovendo um encontro marcado por espiritualidade, louvor e mensagens de esperança. Para 2026, a expectativa é ainda maior, com uma programação ampliada e grandes nomes da música gospel e da liderança cristã.

Evento

Para a vereadora Marcia Rebeschini, a realização do evento na cidade vai além do entretenimento. “Trazer um evento dessa magnitude para Nova Odessa é investir diretamente na nossa juventude, oferecendo um espaço de acolhimento, fé e construção de valores que fortalecem as famílias e refletem positivamente em toda a sociedade”, destacou.

O evento contará com a presença de importantes lideranças da Igreja Sara Nossa Terra, entre elas o Bispo Robson Rodovalho, além do Bispo Fabiano Gomes, Bispa Vanete Gomes, Bispo Saulo Correia, Bispa Lamara, Pr. Claudinei Dutra Costa e Pr.ª Lucinha Costa.

A programação musical reunirá diversos artistas do cenário gospel, como Fumamos Music, Felipe Levak, Gui Brazil, Cultura do Céu, Amanda Souza, Gabriel Borges, Matt Hofstatter, Bruna Moretti, David Silva e Família, além do Louvor Sara Nossa Terra Campinas.

O Arena Jovem 2026 acontece no dia 16 de fevereiro (segunda-feira), das 14h às 22h, e no dia 17 de fevereiro (terça-feira), das 9h às 22h, prometendo dois dias intensos de louvor, ministrações e experiências transformadoras para jovens e famílias.