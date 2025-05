Após 3 anos de estrada com o espetáculo “Dilatados”, o humorista Marco Luque traz para Americana seu novo show “É disso que eu tô falando”, que promete surpreender o público com textos inéditos para seus personagens icônicos: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. O espetáculo acontece sábado (17), às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e podem ser retirados no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Jackson Faive, o motoboy paulistano, volta com toda sua irreverência e gírias típicas para contar suas aventuras urbanas mais recentes. Silas Simplesmente, o taxista, traz reflexões cômicas sobre seus casamentos mal sucedidos e o dia a dia no trânsito. Mary Help, a diarista carismática e desastrada, promete momentos de descontração com seus causos de trabalho e conselhos imperdíveis. Já Mustafary, o rastafari pseudo-ambientalista, chega com suas novas filosofias, no mínimo contraditórias, sobre as soluções que ele pensa ter encontrado para a resolução de todos os problemas do nosso planeta.

Nesta releitura, cada personagem ganha voz com novas histórias e situações hilárias, revelando a versatilidade e o talento de Marco Luque para encantar plateias de todas as idades. “É disso que eu tô falando” tem criação e direção de Marco Luque e Guilherme Rocha.

“Com muito profissionalismo e competência, a equipe do Teatro Municipal mais uma vez receberá o público do humorista Marco Luque, desta vez em um espetáculo com classificação indicativa de 14 anos”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.