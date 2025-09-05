O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou na terça-feira (2) os trabalhos de revitalização da pintura da sinalização viária em ruas do bairro Parque Gramado. De acordo com o parlamentar, as melhorias foram solicitadas por moradores que relataram sobre o desgaste das pinturas de faixas de pedestres e demarcações de parada obrigatória (PARE), vagas para pessoas com deficiência (PcD) e idosos.

“A pintura apagada estava comprometendo a segurança de motoristas e pedestres, gerando transtornos e riscos de acidentes. Recebemos a reivindicação dos moradores e, prontamente, levamos a situação à unidade de Trânsito. Fico satisfeito em ver que a solicitação foi atendida com agilidade. Essa revitalização vai trazer mais segurança e organização para o bairro”, afirmou Marcos Caetano.