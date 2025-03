O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na segunda-feira (24) com o Deputado Estadual Dirceu Dalben (Cidadania) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), para entregar um ofício contra a instalação de pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

De acordo com o parlamentar, o encontro teve como objetivo avaliar e solicitar ao deputado que interceda junto ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a anulação do pedido de instalação de pedágios na rodovia – km 122, em Americana, km 144, em Santa Bárbara d’Oeste, e km 154, em Piracicaba.

Segundo Caetano, essa medida está gerando grande preocupação entre os moradores e motoristas que utilizam a estrada diariamente, pois a implementação de pedágios poderia representar um aumento significativo nos custos de transporte. “A instalação de pedágios na SP-304 tem gerado controvérsias, com moradores e motoristas insatisfeitos com os custos adicionais. Novas alternativas são essenciais para não sobrecarregar os usuários e garantir mais transparência e benefícios à população”, afirmou.