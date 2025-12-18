O vereador Marcos Caetano (PL) vistoriou nesta semana, junto do secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Camargo Neves, a instalação de semáforos no cruzamento da Avenida Nicolau João Abdalla com a Avenida Attilio Dextro, na região do Parque Nova Carioba.

Segundo o parlamentar, as avenidas recebem grande fluxo de veículos e pedestres e a implantação dos semáforos representa um avanço importante para a mobilidade urbana, contribuindo para a redução de acidentes e oferecendo mais segurança à população.

“Esse é um pedido feito a partir das reivindicações dos moradores e motoristas. A instalação dos semáforos é uma conquista para todos que transitam pelas avenidas”, destacou Caetano.