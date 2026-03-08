Vereador pelo PL conversou na Secretaria de Gestão de Convênios sobre a utilização em Americana de recursos intermediados com deputados

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quinta-feira (5) com o secretário municipal de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, para tratar do andamento de recursos destinados ao município por meio de verbas federais e estaduais através de emendas parlamentares intermediadas pelo parlamentar.

Durante o encontro, foram discutidos os trâmites administrativos e o acompanhamento das propostas cadastradas junto aos governos estadual e federal. De acordo com Zerbetto, os recursos já estão em fase de processo licitatório, etapa necessária para a contratação das empresas responsáveis pela execução dos projetos.

O vereador Marcos Caetano destacou a importância do acompanhamento constante dessas verbas para garantir que os recursos cheguem efetivamente à população. “Nosso papel é acompanhar de perto cada etapa para que os investimentos se concretizem e tragam benefícios para o município”, afirmou.