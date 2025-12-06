O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta quinta-feira (4) com a delegada Marta Rocha, responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Americana, para obter informações atualizadas sobre as demandas da Polícia Civil, o funcionamento da unidade, os atendimentos prestados à população e a situação dos índices de criminalidade no município.

Durante o encontro, a delegada apresentou um panorama detalhado do trabalho desempenhado pela DDM e destacou que houve redução dos índices de violência na cidade, especialmente nos casos de maior gravidade. Segundo ela, os números atuais são considerados aceitáveis diante da população do município, refletindo o esforço conjunto das forças de segurança.

De acordo com o parlamentar, ao longo da reunião foram discutidas ainda as principais demandas da Polícia Civil, incluindo estrutura e efetivo, o desempenho da DDM no atendimento às mulheres vítimas de violência, os serviços prestados à população – como medidas protetivas, investigações e acolhimento – e a integração com demais órgãos de segurança.

Marcos Caetano destacou a importância do atendimento realizado pela delegacia. “A segurança pública é um tema que exige atenção contínua. A conversa com a delegada Marta Rocha foi extremamente produtiva e mostra que estamos avançando. A Delegacia da Mulher realiza um trabalho essencial para as mulheres e para toda a sociedade”, concluiu.