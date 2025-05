O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na terça-feira (20) com a diretora-superintendente da Fusame, Lilian Godoi, para tratar de reclamações de pacientes sobre a demora no atendimento na ala de pediatria do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

De acordo com o parlamentar, os maiores problemas ocorrem nos horários de pico, quando há um grande volume de moradores buscando atendimento simultaneamente. A diretora explicou que a situação é reflexo do aumento expressivo de casos de síndrome gripal, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde, especialmente serviços voltados ao público pediátrico.

“Estamos com um aumento na demanda, especialmente de crianças com sintomas respiratórios devido à síndrome gripal, comum nesta época do ano. Embora haja maior tempo de espera em alguns horários, as equipes estão trabalhando para melhorar os processos e minimizar os impactos, destacando que a situação está sob controle. Estamos empenhados em garantir que todos os cidadãos sejam atendidos com qualidade e eficiência”, ressaltou Lilian.

O vereador reforçou a importância de ações emergenciais para melhorar o atendimento, especialmente em períodos de maior demanda. “A síndrome gripal tem afetado principalmente crianças e idosos. Nosso papel é fiscalizar e buscar soluções junto ao Executivo e à gestão hospitalar, e tenho certeza de que todos estão fazendo o possível para garantir um bom atendimento à população”, comentou Marcos.