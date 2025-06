O vereador Marcos Caetano se reuniu na quinta-feira (05) com o secretário municipal de Saúde de Americana, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, para apresentar demandas da população na área da saúde e buscar informações sobre o funcionamento do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, atualmente administrado pela Organização Social Santa Casa de Misericórdia Chavantes.

Durante o encontro, o vereador mencionou reivindicações de usuários da rede pública de saúde, como dificuldades no atendimento, espera por exames e falta de medicamentos. De acordo com o parlamentar, a reunião teve como objetivo buscar esclarecimentos e entender quais melhorias estão sendo planejadas em conjunto entre a secretaria de Saúde e a empresa responsável pela gestão do hospital.

“Ouvimos a população todos os dias e é importante levar essas demandas aos responsáveis, sempre com diálogo e respeito. Nosso objetivo é contribuir para que a saúde funcione cada vez melhor”, afirmou Marcos Caetano. Segundo Oliveira, a secretaria já está trabalhando em conjunto com a empresa para promover ajustes e melhorias no atendimento.

“Seguirei acompanhando a situação de perto e estou à disposição para continuar recebendo sugestões e encaminhando as demandas. A saúde é prioridade e nosso dever é seguir ouvindo as pessoas e buscando soluções junto aos órgãos competentes”, concluiu o vereador.