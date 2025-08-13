O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu nesta terça-feira (12) com o diretor geral Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, Ruy Santos, para tratar do novo programa de contratações da unidade, que deve ter início no dia primeiro de setembro. O processo contará com a parceria assistentes sociais e psicólogos para aprimorar o atendimento aos pacientes no município.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do plano é fortalecer a rede de apoio interdisciplinar com assistentes sociais e psicólogos capacitados com treinamento especializado. “O programa deve promover formações voltadas para atendimento humanizado, eficaz e com informações precisas aos usuários, incorporar profissionais qualificados para ampliar o quadro de atendimento do Hospital Municipal e garantir que pacientes recebam orientações adequadas e acompanhamento contínuo, desde o acolhimento até eventual pós-alta”, comentou Marcos Caetano.

O vereador apontou que a contratação de novos profissionais é importante para melhorar o atendimento do hospital. “Com a participação de assistentes sociais e psicólogos, o objetivo é garantir não apenas o cuidado médico, mas também o suporte emocional e informativo que os pacientes merecem. Espera-se promover um atendimento mais sensível e integral aos cidadãos”, concluiu.