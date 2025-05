O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se com o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para discutir pedidos de melhorias feitos pelos moradores do bairro Parque Gramado. Durante a reunião, o parlamentar solicitou a execução de serviços como tapa buracos, calçamentos em vias de pedestres, rebaixamento de guias e limpeza de bueiros. “As demandas visam garantir mais infraestrutura e qualidade de vida para os moradores do Parque Gramado”, comentou Marcos.

Já o vereador Gutão do Lanche (Agir) acompanhou na segunda-feira (6) os trabalhos de poda de árvores na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. De acordo com o parlamentar, além das podas estão previstas a construção de uma quadra de areia e a implantação de um espaço pet.

“Essas ações fazem parte do conjunto de melhorias que estão sendo implementadas no local por meio de emenda impositiva de minha autoria. O objetivo é transformar a Praça da Fraternidade em um verdadeiro ponto de encontro para as famílias do Jardim da Paz. A quadra de areia vai proporcionar mais esporte e diversão para os jovens, enquanto o espaço pet vai garantir um local adequado e seguro para quem quer passear com seus animais. Estamos investindo para valorizar a região e melhorar a qualidade de vida da comunidade”, destacou Gutão.