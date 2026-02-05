Vereador se reuniu com representantes de empresas funerárias para debater possíveis parcerias

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu nesta quarta-feira (4) com representantes de empresas funerárias para discutir parcerias com o setor privado voltadas à modernização e melhoria da estrutura do cemitério do Parque Gramado.

Durante o encontro, Marcos Caetano apresentou demandas da população e destacou que a modernização dos equipamentos é fundamental para proporcionar mais conforto e respeito às famílias. Entre as principais reivindicações apresentadas estão a instalação de mais bebedouros, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, além da disponibilização de mais carrinhos para transporte de urnas e outros equipamentos necessários ao funcionamento do espaço.

O parlamentar ressaltou que a construção de parcerias com o setor privado representa um caminho importante para acelerar investimentos e ampliar melhorias na infraestrutura do cemitério, garantindo um atendimento mais humanizado e eficiente para toda a população.

“Tenho como prioridade ouvir a população e buscar soluções junto ao poder público e privado. Essas solicitações são justas e necessárias e estou buscando junto ao setor privado as melhorias para o cemitério do Parque Gramado”, concluiu.