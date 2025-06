O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quarta-feira (25) com a secretária municipal de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno, para discutir os termos de realização da edição 2025 do Programa de Recuperação Fiscal do Município de Americana (Refis), que concede desconto de até 100% nos juros e multas aos contribuintes que negociarem seus débitos com a prefeitura de Americana.

Durante a reunião, o parlamentar destacou que o programa é uma grande oportunidade para a população regularizar a situação fiscal junto à prefeitura. “As condições são realmente boas e é imprescindível que o contribuinte procure o setor responsável para esclarecer dúvidas e analisar sua situação. Muitas famílias e empresas ainda enfrentam dificuldades econômicas”, comentou.