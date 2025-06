O vereador Marcos Caetano (PL) acompanha de perto as obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, em Americana. As melhorias serão executadas como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local. Os trabalhos começaram já nesta quinta (12) e têm prazo estimado de cinco meses para conclusão.

A intervenção consiste no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de um quilômetro entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná. As melhorias vão incluir a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação. Os trabalhos começaram com a preparação do terreno para execução do traçado da nova via, ao lado da faixa de asfalto já existente.

“É com muita alegria e satisfação que anunciamos hoje o início dessa obra tão aguardada pelos moradores dessa região. A duplicação da Estrada da Balsa vai proporcionar mais segurança, conforto e infraestrutura para quem passa por esse local diariamente. Com asfalto novo, iluminação, sinalização e todas as medidas necessárias, vamos garantir mais qualidade de vida à nossa população”, celebrou Chico.

O prefeito acompanhou o início das obras ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, do secretário de Planejamento, Diego Guidolin, do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. Também estiveram presentes o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e representantes da AVT.

“Essa é uma grande conquista para a cidade de Americana e, especialmente, para os moradores da região da Balsa. Essa duplicação vai melhorar muito o tráfego, dar mais fluidez e segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. É mais uma obra importante que temos a felicidade de anunciar, sempre com muita responsabilidade e visão de futuro”, ressaltou Odir.

Demanda

De acordo com o vereador Marcos Caetano, é uma necessidade da comunidade. “É uma demanda antiga da população desses bairros. A duplicação vai beneficiar cerca de 20 mil moradores, desde a área rural de Limeira, até os bairros Pacaembu, Balsa I e II, Mário Covas, Faraone Zanaga, São Jerônimo, Dona Rosa, Planalto, entre outros”, descreveu. “É importante para a mobilidade urbana da região e acompanha o crescimento da cidade com mais estrutura e organização”, acrescentou Caetano.

Os trabalhos começaram com a preparação do terreno para execução do traçado da nova via, ao lado da faixa de asfalto já existente. O local onde será construída a rotatória também já está sinalizado com estacas. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para garantir que nossa cidade tenha uma infraestrutura cada vez mais moderna e segura. Essa obra representa um avanço importante para a região e reforça o empenho da administração em atender as demandas da cidade com planejamento e qualidade”, finalizou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

