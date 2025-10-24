O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou nesta quarta-feira (22) as obras de construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim da Balsa II, localizada na Rua Jari.

O projeto inclui sala de práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo e áreas de integração para as equipes de saúde, recepção ampla, área verde de descompressão e banheiros acessíveis para PCD, além de opções masculinas, femininas e infantis com fraldário.

Durante a visita, o parlamentar destacou que a unidade foi projetada para oferecer atendimento completo e acessível, com consultórios ginecológico e odontológicos, salas multiprofissionais, espaços para vacinação, medicação, curativos e coleta de exames, além de área de amamentação. “A nova UBS vai garantir mais conforto e qualidade no atendimento à população do Jardim da Balsa II. Nosso papel é fiscalizar para que os recursos públicos sejam bem aplicados”, afirmou Marcos.