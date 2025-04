O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se na quinta-feira (3) com o secretário de Esportes de Americana, Márcio Leal, para acompanhar a finalização da reforma da quadra de esportes do Parque Gramado. Durante o encontro, o vereador destacou a importância do espaço para a comunidade local.

“A quadra de futebol é um lugar importante para muitos jovens e adultos que utilizam o espaço para atividades recreativas e competições amadoras. Com essa reforma, estamos oferecendo melhores condições para que todos possam desfrutar desse espaço com segurança e conforto e foi possível também a instalação de um playground, para s crianças de menor idade”, disse Caetano.