O vereador Marcos Caetano (PL) vistoriou nesta terça-feira (24) o terreno localizado na Rua Jari onde será construída a unidade básica de saúde do Jardim da Balsa II. A obra faz parte da expansão da rede de saúde municipal e contará com investimento de R$ 2,5 milhões, sendo a maior parte de recursos oriundos do programa Novo PAC do governo federal.

De acordo com informações da prefeitura, a UBS terá área construída de 596,12 m², incluindo consultórios, salas de vacinação, sala de curativos, farmácia e equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). O parlamentar destaca que a unidade irá melhorar a qualidade do atendimento para os usuários do sistema público de saúde.

“Estou acompanhando de perto esse projeto por entender a importância da ampliação do acesso à saúde pública. A obra representa um avanço significativo para os moradores da região”, destacou Marcos Caetano.

