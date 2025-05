O vereador Marcos Caetano (PL) visitou nesta segunda-feira (12) o bairro Residencial Jaguari junto com o encarregado de serviços da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Helber Patrick da Silva, para conversar com moradores e identificar melhorias urbanas necessárias na região.

Durante a visita, a principal preocupação apresentada pela comunidade foi o estado do sarjetão em uma das vias centrais do bairro, no cruzamento da Rua São Tarcísio com a Avenida da Música, que vem gerando dificuldades para o escoamento da água da chuva e transtornos à mobilidade.

“Acompanharei essa situação de perto, buscando uma solução que atenda às necessidades dos moradores. As visitas são importantes para aproximar o poder público do da população, promovendo um canal aberto para o diálogo e a participação do cidadão”, afirmou Marcos.