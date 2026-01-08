O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências sobre a instabilidade do telefone de atendimento ao público da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Antônio Zanaga.

No documento, o parlamentar afirma que pacientes e familiares ligam para buscar informações, orientações médicas ou até mesmo solicitar socorro, porém não conseguem falar com a unidade, em razão da inoperância do telefone. “A Unidade de Pronto Atendimento enfrenta graves falhas no sistema telefônico, que têm impedido a população de obter informações e solicitar atendimento emergencial, vamos verificar as reclamações junto a unidade e apurar as causas do problema.”, comenta Marcos.

Marcos Caetano questiona se a prefeitura possui registro do período em que o sistema apresenta instabilidade e se a previsão da aquisição de um novo equipamento. O autor ainda pergunta se no caso de mal funcionamento do dispositivo, existe um outro meio de comunicação disponibilizado, entre outros questionamentos. O requerimento será discutido e votado em plenário durante sessão ordinária e se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.