O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da prefeitura de Americana em resposta ao requerimento nº 16/2026, em que solicitou informações sobre as obras de uma área de lazer prevista para o bairro Parque Universitário.

No documento encaminhado ao parlamentar, o Poder Executivo informou que o projeto da praça Professora Aparecida Paioli já foi concluído e que a execução da obra será realizada pelo empreendedor responsável pelo Loteamento Residencial Jardim Quatro Estações, como contrapartida prevista no Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento.

Ainda de acordo com a prefeitura, o prazo para conclusão da praça está condicionado ao andamento das obras de infraestrutura do loteamento, conforme determina a legislação vigente. O empreendedor possui prazo até setembro de 2027 para finalizar as intervenções previstas.

No requerimento, Marcos Caetano também questionou a possibilidade de inclusão de uma quadra de esportes no projeto. Conforme resposta do Executivo, não há viabilidade técnica e financeira para alteração do projeto original, uma vez que a praça integra as medidas definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança, que já possui valores e escopo previamente estabelecidos.

“Nosso objetivo é acompanhar de perto esse processo e garantir que a população do Parque Universitário receba esse espaço de lazer tão importante para a convivência, qualidade de vida e bem-estar das famílias do bairro”, comentou Marcos Caetano.