O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a disponibilidade de vagas e convênios e a existência de instituição pública municipal para acolhimento de pessoas idosas em Americana.

No documento, o autor afirma ter constatado um aumento significativo na procura por vagas em casas de acolhimento para idosos, o que tem dificultado que famílias consigam atendimento nas instituições que possuem convênio com o município, em razão do número limitado de vagas. Além disso, os valores cobrados pela rede particular são inviáveis para grande parte das famílias, impossibilitando o acesso ao serviço e agravando a situação de vulnerabilidade dos idosos e de seus familiares.

O vereador questiona quais são as instituições conveniadas com o município e qual é o número de vagas disponíveis, além de perguntar se existe uma fila de espera para a ocupação das vagas. No requerimento Marcos Caetano também questiona se a administração municipal possui planejamento para criar uma instituição municipal para realizar esse tipo de acolhimento e qual secretaria é responsável pela gestão, acompanhamento e fiscalização dos convênios com as instituições de longa permanência para idosos no município.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (3). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.