O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações e providências da prefeitura sobre a manutenção da Praça Sebastião Morelli Martelo, no bairro Parque Residencial Jaguari.

De acordo com o parlamentar, os moradores reclamam do mato alto e acúmulo de lixo no local. No documento, Marcos questiona se há previsão de roçagem e limpeza da praça e pergunta sobre uma possível dedetização emergencial, pois segundo o vereador a população do bairro relata aparecimentos de escorpiões, aranhas e até cobras na praça.

O autor pede, ainda, informações sobre últimas manutenções realizadas e cronograma previsto das próximas ações. “A praça é essencial para o lazer da comunidade e o convívio social, está com mato alto e sem manutenção, o que compromete a segurança e favorece a proliferação de pragas, animais peçonhentos, comprometendo a qualidade de vida da comunidade”, destacou.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, dia 20. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.