O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a limpeza de área pública localizada na Rua Vicente Caravieri, no bairro São Vito.

De acordo com o autor, a população da região tem manifestado preocupação com as condições de uma área pública localizada na Rua Vicente Caravieri, próximo à Unidade Básica de Saúde, onde funcionavam antigos galpões de tecelagem. “A preservação de áreas públicas em condições adequadas é essencial para garantir o bem-estar a segurança e a saúde da população”, afirma Marcos.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (30) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.