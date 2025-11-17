O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a ampliação do atendimento de fisioterapia pelo SUS (Serviço Único de Saúde) em clínica particular no bairro Parque Gramado.

No documento o autor explica que moradores da região têm mostrado preocupação com o encerramento dos atendimentos pelo SUS, o que vem dificultando o tratamento dos pacientes. “Diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores do Parque Gramado e adjacências, seria de grande ajuda que os atendimentos de fisioterapia pelo SUS pudessem ser retomados na região, garantindo um acesso mais fácil e confortável para todos.”, afirma Marcos.

O parlamentar relata que os usuários passaram a ser direcionados para a unidade situada no bairro Antônio Zanaga e centro. Entretanto, essa mudança tem gerado transtornos, como gastos adicionais com transporte coletivo ou por aplicativos, aumento significativo no tempo de deslocamento e, principalmente, desafios maiores para pessoas com mobilidade reduzida, que encontram grande dificuldade para chegar até a outra unidade.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.