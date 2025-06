O vereador Marcos Caetano (PL) entregou na segunda-feira (4) ao deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) um ofício solicitando a destinação de recursos estaduais no montante de R$ 500 mil, através de emenda parlamentar, para investimentos em infraestrutura urbana e a aquisição de um veículo para a secretaria municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação.

De acordo com o vereador, os recursos que deverão ser aplicados em obras estruturais como pavimentação, drenagem e recuperação de vias. Já a aquisição do veículo fortalecerá os trabalhos da comunicação pública, visando ampliar a transparência e o alcance das ações da administração municipal.

“Agradeço ao deputado Dirceu Dalben pela parceria e sensibilidade com as demandas da nossa cidade. Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto, com diálogo e responsabilidade com os interesses da população”, ressaltou Marcos Caetano.