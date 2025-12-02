O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando recapeamento asfáltico na Rua Serra do Tumucumaque, localizada no bairro Parque da Liberdade.

No documento o autor afirma que foi procurado por moradores da região que relatam que a condição do asfalto no local está se agravando progressivamente. “A rua apresenta grande desgaste no pavimento, incluindo buracos ao longo de toda a sua extensão, desníveis acentuados e trechos onde as guias encontram-se rebaixadas, criando dificuldades para veículos, pedestres e moradores que utilizam o local diariamente”, comenta Marcos Caetano.

O parlamentar afirma que o recapeamento da rua é essencial para garantir segurança aos motoristas. “A recuperação dessa via, assim como de outras localidades do município que enfrentam condições semelhantes, é uma necessidade urgente para garantir segurança, mobilidade e mais qualidade de vida a toda a população”, afirma Marcos.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (9) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.