O vereador Marcos Caetano (PL) participou na última sexta-feira (5), na Câmara Municipal de Americana, da 14ª audiência pública do Orçamento Estadual de 2026, realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Na oportunidade, o parlamentar americanense protocolou ofícios solicitando R$ 2,5 milhões em investimentos para áreas como Cultura/Turismo, Saúde e Educação.

“Como representante do povo de Americana, destaco a importância de investimentos em setores essenciais para o desenvolvimento de nossa cidade e a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos”, frisou Marcos Caetano. O vereador pleiteia a destinação de R$ 500 mil para a Secretaria de Cultura e Turismo, que desempenha papel fundamental na promoção de tradições, eventos culturais e potencial turístico.

Além disso, o vereador solicita R$ 1 milhão para a Secretaria de Educação, garantindo recursos para melhorias na infraestrutura das escolas, capacitação de professores e apoio aos estudantes, além de mais R$ 1 milhão para a Secretaria de Saúde, contribuindo para a ampliação e modernização dos serviços oferecidos à população. E ainda pede a aquisição de um veículo tipo van para a Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, fundamental para o transporte de equipes e equipamentos, facilitando o trabalho diário dessa pasta.

Audiência da Alesp

“A audiência, único encontro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), representa uma oportunidade única para reforçarmos o compromisso do Governo do Estado com a nossa região e para buscarmos recursos que impactam diretamente a vida de nossa população”, acrescenta Caetano. O vereador cita a importância da participação do deputado estadual Dirceu Dalben na audiência, para que os pleitos possam ser atendidos, garantindo avanços concretos para Americana.

Entre os meses de agosto, setembro e outubro, os deputados integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp viajam 30 cidades de diferentes regiões do Estado para consultar, diretamente com os cidadãos, quais são as principais demandas dos municípios paulistas. Todo o trabalho produzido durante esses encontros será incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA), documento prevendo a arrecadação estadual e fixando as despesas do ano seguinte.