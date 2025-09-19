O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à roçagem de mato alto, limpeza e a remoção de entulhos e galhos de árvores no canteiro central da Rua Florindo Cibin, no Parque das Nações.

De acordo com o autor, atualmente a via apresenta acúmulo de mato alto e presença de entulhos e galhos de árvores no canteiro central, o que pode comprometer a segurança dos moradores e pedestres. “A rua é uma das mais importantes do bairro, funcionando como acesso a diferentes pontos da comunidade e recebendo diariamente grande fluxo de pedestres, ciclistas e motoristas. A falta de manutenção compromete a visibilidade e a segurança no trânsito, aumentando a probabilidade de acidentes”, afirma Marcos.

“O mato alto contribui ainda para a proliferação de animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, além de ser abrigo para insetos transmissores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, Zika e Chikungunya. Solicitamos roçagem do mato alto, limpeza e retirada de galhos e entulhos do canteiro central para garantir mais segurança e qualidade de vida à comunidade”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (23) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.