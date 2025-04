O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências da prefeitura sobre o recapeamento do Viaduto Centenário, localizado na região central da cidade.

No documento, o parlamentar destaca que tem recebido diversas reclamações de motoristas sobre as más condições de conservação do asfalto do viaduto. “A via apresenta desgaste acentuado, com buracos e desníveis que comprometem a segurança dos usuários e dificultam o tráfego. Considerando a importância do Viaduto Centenário para a mobilidade urbana, é essencial que o recapeamento seja realizado com urgência”, aponta.

Marcos Caetano destaca ainda que os problemas no asfalto podem causar acidentes graves, considerando a altura do viaduto. “Além dos danos materiais, como pneus rasgados e suspensão danificada, a situação também representa risco à segurança viária, podendo ocasionar acidentes graves, especialmente durante o período noturno ou em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida”, acrescenta.

O autor pergunta no requerimento se existe previsão para recapeamento ou manutenção asfáltica no Viaduto Centenário e qual o prazo estimado para início das obras. Questiona, ainda, se foi realizado algum estudo técnico recente sobre as condições estruturais e de trafegabilidade do viaduto. Caso não haja previsão para obras, pede que a prefeitura justifique e informe medidas paliativas para minimizar os prejuízos aos motoristas.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores na sessão de terça-feira, dia 15. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.