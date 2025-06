O vereador Marcos Caetano (PL) acompanhou, nesta quarta-feira (11), a execução de obra de reparo do asfalto na Rua Potengi, no Jardim São Roque. O parlamentar havia apresentado uma indicação na secretaria da Câmara solicitando a realização do serviço após receber reclamações de moradores.

No documento, o autor relatou que a rua possuía um desnível que poderia causar acidentes. “Trata-se de um afundamento significativo na via, que tem causado transtornos à população local, representando risco à segurança de pedestres e motoristas, além de possíveis danos a veículos”, explicou.

O parlamentar destacou que a agilidade nesse tipo reparo é essencial para não gerar ocorrências “A situação exige atenção imediata para evitar danos maiores e preservar a segurança de quem circula pela via”, comentou Marcos Caetano.

