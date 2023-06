Marcos Fontes comanda União pras eleições 2024

O empresário Marcos Fontes vai comandar o União

Brasil no processo eleitoral de 2023. Ele se encontrou esta terça-feira com o deputado federal Alexandre Leite em São Paulo. Leite está no 4° mandato como deputado e é o atual vice-presidente do partido União Brasil no Estado de SP.

Marcos Fontes que teve cerca de 10 mil votos na última eleição, irá ter o comando em Santa Bárbara d’Oeste e conduzirá o partido no processo eleitoral municipal em 2024 com o apoio do deputado.

Seu pai, Carlos Fontes, tem vários mandatos na Câmara e também está no UB. O partido está hoje na base tanto do governo federal (Lula) quanto estadual (Tarcísio).

