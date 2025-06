A Chilli Beans, maior marca de óculos da América Latina, apresenta uma coleção inédita em homenagem a Marília Mendonça, um dos maiores nomes da música brasileira. Conhecida por sua voz marcante, autenticidade e conexão profunda com o público, Marília ganha agora uma collab que celebra sua história, estilo e símbolos que eternizou — como a coroa, o coração partido e as letras que tocaram gerações. Desenvolvida a partir de uma imersão afetuosa no universo da artista — incluindo uma visita à sua antiga casa e encontros com sua mãe, Dona Ruth — a coleção traz à tona a essência da Rainha do Sertanejo em cada detalhe. São óculos de sol, óculos de grau e relógios que unem brilho, emoção e atitude em peças que conversam diretamente com seus fãs e com todos que valorizam a força feminina na música brasileira. “Eu estou emocionada com a Chilli Beans contando a história da Marília. Cada óculos desse, cada relógio desse, tem uma história da vida da Marília. Depois de três anos a gente continua contando essa história porque ela é muito bonita“, destaca Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. Imagem: Chilli Beans/Filipe Arruda (Imagens em alta aqui)