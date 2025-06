e olho nas tendências e conversas da internet, o Magalu convidou Marisa Maiô, a mais nova influenciadora virtual e fenômeno brasileiro, para um merchandising de Dia dos Namorados. A primeira publicidade da apresentadora aconteceu neste final de semana e acabou de ser publicada nas redes sociais.

Criado por inteligência artificial, assim como a própria personagem, o vídeo divertido faz piadas com relacionamentos amorosos e, ao final, destaca o sortimento de produtos oferecidos pelo Magalu para presentear os amados no próximo dia 12.

“As marcas que se mantêm relevantes, são aquelas que participam de contextos nos quais a atenção da sua audiência está inserida. E, aqui no Magalu, a gente está sempre ligado no timing perfeito para participar das conversas, por isso, fomos rápidos em incluir a Marisa Maiô em nossa estratégia de campanha para o Dia dos Namorados”, afirma Aline Izo, gerente sênior de marketing, branding e comunicação da empresa.

“Marisa Maiô tem tudo a ver com a marca, pois aborda um conteúdo inovador com IA e programa de palco, um ambiente que o Magalu está inserido há anos. Tivemos a ideia de inserir merchan no programa dela, que é um território consolidado da marca”

No material publicado, com seu humor ácido já característico, Marisa diverte a plateia com histórias de amor. Leva ao palco um rapaz para uma surpresa – nada agradável – feita pela namorada, entrevista um casal de lésbicas e lamenta os presentes que não ganha na data por conta dos esquecimentos do marido. Ao final, na presença de uma especialista, revela o segredo de onde vem o seu icônico maiô preto: do Magalu, claro!

A partir daí, entra em cena a estratégia da companhia de fortalecer a marca como destino de compras de presentes para o Dia dos Namorados. Além de destacar o sortimento de produtos, “perfume, tênis, vinho e até maiô”, Marisa ainda distribui cupons de desconto para que os apaixonados aproveitem a oportunidade no e-commerce do Magalu.

Confira o vídeo na íntegra: https://www.instagram.com/reel/DKmsnfKR5N0/?igsh=MWw3cWx3bGR2emdkMQ==

Quem é Marisa Maiô

A personagem – uma mulher de meia idade, gorda e sempre vestida com um maiô preto – foi criada por meio de inteligência artificial pelo criador de conteúdo Raony Phillips. O primeiro dos vídeos que ironizam os programas de auditório da TV brasileira foi publicado em 3 de junho e, de lá para cá, já contabilizam milhões de visualizações. O primeiro episódio já foi visto mais de 1,7 milhão de vezes só no X (antigo Twitter). No Instagram, o segundo acumula 2,3 milhões de visualizações.

