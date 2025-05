Um marmanjo de 43 anos foi preso esta segunda-feira acusado de bater nos pais e na irmã em Americana. O caso aconteceu no meio da tarde e a irmã acionou a Gama (Guarda Municipal) para conter o agressor.

Pouco antes das 17h, a moça acionou a guarda para atender o caso de violência doméstica. A ocorrência foi na rua Francisco Manoel, região central da cidade. Não foi falada a razão das agressões do filho.

Abaixo a resenha da Gama sobre a detenção do marmanjo

Por determinação do CSI as equipes deslocaram até o local citado, onde aconteceu uma desinteligência familiar, e agressão física, pelo local as equipes deparou com o individuo na entrada principal, tentando sair do prédio, sendo abordado.

Após tomar conhecimento do que de fato ocorreu no apartamento, esta equipe deu voz de prisão ao acusado por ter agredido seus genitores e sua irmã. As mesma apresentaram lesões, sendo conduzidas na UPA São José, onde receberam atendimento médico. Posterior os fatos foram

apresentados no Central de Policia Judiciária, onde a autoridade policial tomou conhecimento da ocorrência, ratificando a Voz de prisão, permanecendo o agressor a disposição da Justiça.

