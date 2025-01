O Seminário Viva Mary Kay, realizado anualmente no Brasil há mais de 20 anos, é um dos maiores eventos dedicados ao empreendedorismo feminino, reunindo cerca de 7 mil participantes, sendo 5,5 mil presentes fisicamente, nos dias 23 a 25 de janeiro em São Paulo.

Com formato híbrido, o evento tem como objetivo oferecer conhecimento, apresentar inovações e promover premiações, incluindo uma viagem internacional, para impulsionar as carreiras das Consultoras de Beleza Independentes.

Em 2025, um dos destaques será a palestra da jornalista Ana Paula Padrão, ex-apresentadora do MasterChef, que compartilha sua trajetória de sucesso como inspiração para mulheres empreendedoras.

Além dela, a programação conta com Vic Gaibar, CEO da plataforma CR3ATOR 360, e Gisele Paula, CEO do Instituto Cliente Feliz, que irão abordar temas sobre negócios digitais. “Trouxemos nomes que inspiram mulheres ao redor do Brasil. Com trajetórias marcadas por determinação, independência e pela habilidade de quebrar barreiras em um setor tradicionalmente dominado por homens”, destaca Rosana Bonazzi, Vice-Presidente de Vendas e Digital da Mary Kay Brasil.

O Brasil é um dos mercados mais estratégicos para a Mary Kay, e por isso o evento contará com apresentações de executivos globais da marca, incluindo Patricia Wanderley, VP de Vendas & Marketing para a LATAM.

Fala diretor geral da Mary Kay

“Este é um evento muito aguardado por toda a nossa Força de Vendas. A Mary Kay é uma das marcas que mais reconhece suas Consultoras e todo ano trazemos premiações exclusivas. Elas terão a chance de conhecer em primeira mão as novidades da Mary Kay, trocar experiências e aprender com os palestrantes”, afirma Sérgio França, Diretor Geral da Mary Kay Brasil.

Mais notícias de Moda, Casa e arquitetura

O objetivo da Mary Kay é mostrar às Consultoras de Beleza Independentes que elas têm a oportunidade de empreender de maneira flexível, seja online, presencial ou de forma figital. Recentemente, a empresa lançou o canal de vendas online ‘Mary Kay a Um Clique’, uma ferramenta digital que permite a venda omnichannel, oferecendo mais vantagens tanto para a Carreira Independente das Consultoras quanto para os consumidores.

“A estratégia visa simplificar e tornar o negócio mais acessível a um número maior de pessoas. O modelo figital foi desenvolvido para facilitar a entrada de novas consultoras, oferecendo uma oportunidade prática para quem deseja empreender e construir seu próprio negócio. Essa é mais uma maneira de a Mary Kay reforçar seu compromisso de colocar a Consultora em primeiro lugar, priorizando sua Carreira Independente e o potencial de lucro”, explica Sérgio França.

A edição de 2025 será realizada no São Paulo Expo, um espaço que contará com uma estrutura de palco inovadora, proporcionando uma melhor visão para o público, além de diversas experiências imersivas e ativações exclusivas para as participantes. “Quem passar pela região terá a oportunidade de ver um estacionamento lotado com carros rosas, que se tornaram ícone da marca e sinônimo de empoderamento”, conclui Sérgio.

O conceito e a produção são realizados pela tm1 brand experience. “É uma honra sermos a agência responsável por planejar, produzir e executar, pela 3ª vez, o Seminário Viva Mary Kay e, de alguma forma, auxiliar no reconhecimento, motivação e educação do empreendedorismo feminino no nosso país”, afirma Bernardo Dinardi, CEO e fundador da tm1 Brand Experience.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP