O Dia das Crianças foi celebrado com ternura e criatividade na Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. As profissionais da unidade confeccionaram à mão touquinhas personalizadas para os bebês internados na UTI Neonatal e recém-nascidos. A ação teve como objetivo celebrar a data de forma lúdica, levando alegria também aos pais que acompanham de perto a jornada dos pequenos guerreiros.

“Cada gesto de humanização faz diferença no tratamento e no vínculo entre equipe e família. As touquinhas são simples, mas representam amor, acolhimento e a dedicação diária das nossas profissionais”, destacou Sarah Guimarães, coordenadora do eixo materno-infantil.

As touquinhas, feitas com lã, enfeites coloridos e olhinhos divertidos, simbolizam o cuidado e o carinho que envolvem o trabalho da equipe com os recém-nascidos e suas famílias.

A diretora técnica do hospital, Dra. Eloísa Duzzi, ressaltou que ações como essa fazem parte de uma abordagem integrada de cuidado. “A humanização é um componente essencial da assistência hospitalar. Iniciativas como essa fortalecem o vínculo entre equipe, paciente e família, contribuindo para a recuperação e o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos”, afirmou.

Ação

A ação integra as atividades desenvolvidas pela Comissão de Humanização e pelo eixo materno-infantil do Hospital Municipal, que promovem ao longo do ano diversas iniciativas voltadas ao bem-estar e à valorização da vida desde os primeiros dias.

A superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, destacou a importância simbólica da ação. “Gestos como esse traduzem o espírito da nossa maternidade: um cuidado que vai além da técnica e se estende ao afeto. Cada touquinha representa a dedicação de profissionais que, todos os dias, transformam o ambiente hospitalar em um espaço de amor e esperança. É gratificante ver o quanto a humanização impacta positivamente as famílias e reforça o propósito da nossa rede de saúde”, afirmou Lilian.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.