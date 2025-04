Mato alto, dengue e falta de professores na Fatec Americana

Alunos da Fatec Americana entraram em contato com o NM para reclamar da falta de manutenção no campus. Eles apontam que o mato alto hoje favorece a proliferação do mosquito da dengue, um problema grave em Americana, além de atrair escorpiões, aranhas e outros animais peçonhentos, colocando todos em risco.

“Já procuramos a Prefeitura, que disse ter encaminhado ao Estado, mas nada foi feito. Enquanto isso, muitos alunos e até professores ficaram doentes recentemente por dengue, e acreditamos que a situação na faculdade pode estar contribuindo para isso”, disse um aluno ao site.

Mato alto e dengue, professores faltando por doença

Os alunos contaram que ficaram revoltados porque houve paralisação das aulas dias antes do carnaval devido ao calor deixando 100% EAD a faculdade toda.

“Agora com esse problema de dengue, não fazem nada em relação a isso, ou seja, dá a entender de que a dengue seja menos preocupante do que o calor…”

